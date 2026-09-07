Кабмин намерен до конца года внести в ГД третий пакет мер против кибермошенников

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы постоянно прорабатываем новые меры, новые решения, новые сервисы, которые помогают людям обезопасить себя от злоумышленников в сети. Сейчас занимаемся разработкой третьего пакета мер. Мы планируем, что в конце года мы в Государственную думу внесем очередной законопроект, направленный на борьбу с интернет-мошенничеством, это еще порядка 15-17 новых мер борьбы с мошенниками", - сказал Григоренко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил.

При этом вице-премьер напомнил, что за последние два года принято два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками - от маркировки звонков до самозапретов на кредиты.

По словам Григоренко, принятые меры уже показали эффективность, приведя к снижению кибермошенничества.

"Нам удалось сломить тренд: впервые за многие годы у нас наблюдается не рост, а снижение интернет-мошенничества. Более того, начиная с 2026 года по сегодняшний день зафиксировано сокращение количества мошеннических преступлений в интернете на 30%. Это очень-очень неплохой результат. Это все набор тех мер, которые приняты правительством", - сказал чиновник.

Он также отметил, что для борьбы с интернет-мошенничеством необходимо не только совершенствовать технологии и законодательство, но и повышать цифровую грамотность граждан. С этой целью правительством утверждена концепция повышения уровня цифровой грамотности россиян, сообщил вице-премьер.

По его словам, документ предусматривает реализацию следующих мероприятий: организация работы с родительским сообществом посредством информирования об актуальных цифровых угрозах и мерах их профилактики; включение цифровой грамотности в школьные программы по информатике и безопасности жизнедеятельности; разработка онлайн-курсов по цифровым навыкам для граждан всех возрастов; обучение цифровой грамотности государственных и муниципальных служащих; подготовка наставников и волонтеров для помощи пожилым гражданам в освоении цифровых сервисов.

"Мы рассчитываем, что меры правительства по борьбе с интернет-мошенничеством в сочетании с реализацией мероприятий по повышению цифровой грамотности граждан дадут еще больший эффект в борьбе с интернет-мошенничеством", - заключил Григоренко.