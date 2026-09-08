Лавров назвал полезными контакты с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Контакты с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по урегулированию ситуации на Украине полезны для обеих сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У администрации (Дональда - ИФ) Трампа с самого начала присутствовало и желание, и способность видеть первопричины конфликта", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"И именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для обеих сторон", - сказал глава МИД РФ.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября посетили Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего направились в Киев, где у них состоялись переговоры с украинским руководством.