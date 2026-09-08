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Иск "Автодома" к BMW на 25 млрд руб. связан с санкциями и уходом из РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Исковые требования автодилера "Автодом" к структурам BMW по заявлению, поданному в Арбитражный суд Москвы, связаны с уходом немецкого автоконцерна с российского рынка и следованием санкционному режиму, заявила представитель истца в ходе предварительного судебного заседания.

Как сообщалось, российская дилерская группа "Автодом" обратилась в суд с иском к структурам BMW о солидарном взыскании убытков в конце июня. Сумма требований дилера составила 25 млрд руб.

Ответчиками стали BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMWFahrzeugtechnik GMBH, а также основная российская "дочка" немецкого концерна ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и кэптивный банк концерна в РФ - ООО "БМВ Банк".

"Требования, которые мы заявили по настоящему спору, вытекают из следования группой BMW санкционному режиму, который был введен Евросоюзом в отношении РФ, уходом с российского рынка и, соответственно, причинением в связи с этим уходом убытков", - сказала представитель "Автодома" в ходе заседания.

Указанные доводы она привела в пользу ходатайства о рассмотрении дела в закрытом режиме.

"В рамках настоящего спора в любом случае необходимо будет исследовать негативное влияние этих санкций непосредственно на деятельность "Автодома": то, каким образом рынок адаптировался к введенным санкциям; то, какие специальные меры торговли были применены и применяются "Автодомом" и иными участниками рынка в настоящий момент. С учетом целей, которые законодатель ставит при защите российских резидентов, все эти обстоятельства относятся к контрсанкционной информации и, соответственно, не подлежат разглашению в открытом судебном заседании", - отметила она.

BMW Автодом
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