МИД РФ обвинил Норвегию в стремлении осложнить работу российских операторов на Шпицбергене

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - За действиями норвежских властей в отношении российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" просматривается стремление максимально осложнить деятельность на Шпицбергене российских операторов, Россия будет этому всячески противодействовать, потому что это нарушает все возможные договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что за действиями норвежских властей просматривается стремление максимально осложнить деятельность на Шпицбергене российских операторов, прежде всего треста "Арктикуголь" (ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" - ИФ), и постепенно вести дело к сокращению российского присутствия на архипелаге. Мы будем этому всячески противодействовать, потому что это нарушает все возможные договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она уточнила, что "компетентные российские ведомства и адвокаты будут добиваться снятия неправомерно наложенных норвежским судом на судно "Профессор Молчанов" принудительных мер, восстановления морского сообщения с архипелагом в интересах обеспечения хозяйственной и научной деятельности российских организаций".

Захарова подчеркнула, что история с судном "Профессор Молчанов" "далека от разрешения". "Судно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга вследствие применения органами норвежской судебной системы принудительных мер, как они сказали. И все это несмотря на то, что договором о Шпицбергене 1920 года гарантирована равная свобода доступа граждан всех договаривающихся сторон для любой цели в воды, фьорды и порты архипелага".

Захарова также сообщила, что практически все пассажиры и члены экипажа, доставленные с архипелага в Мурманск, разъехались по домам.