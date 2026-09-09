В МИД РФ назвали шантажом угрозы Зеленского в адрес российской гражданской авиации

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шантажом угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

"Формулировки, облеченные в форму некой заботы, неких предупреждений для международных авиакомпаний и страховщиков, на деле представляют собой открытый шантаж, декларацию о намерениях, легализацию воздушного терроризма уже на государственном уровне", - заявила она на брифинге.

По ее словам, логика киевского режима состоит в том, что "пытаясь компенсировать неудачи, провалы на линии боевого соприкосновения и крах своих военных планов, он переходит к тактике прямого запугивания мирного населения и международных партнеров России".

"Фраза Зеленского о том, что гражданской авиации среди беспилотников не место, это не просто констатация некоего факта, это прямая угроза уничтожения пассажирских лайнеров украинскими беспилотниками с последующей попыткой снять с себя ответственность, переложить ее на кого угодно, списать либо на случайность, либо на издержки конфликта", - сказала официальный представитель МИД РФ.