Поиск

Рыбный союз допустил снижение производства красной икры в РФ в 2026 г. в 3 раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ в 2026 году из-за слабой лососевой путины может снизиться до 4 тыс. тонн с 12 тыс. тонн в 2025 году, прогнозирует Рыбный союз.

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, к 9 сентября российский вылов дальневосточных лососевых (горбуша, кета, нерка, кижуч, сима, чавыча) по сравнению с аналогичной датой прошлого года сократился более чем в три раза, до 94,4 тыс. тонн.

"При среднем выходе икры около 4% от объема вылова дальневосточных лососевых с учетом фактического развития путины можно ожидать, что производство лососевой икры в 2026 году не превысит 4 тыс. тонн", - прогнозируют в союзе.

Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии текущего года и в первом полугодии будущего, даже с учетом остатков от путины прошлого, более успешного, года, будет в два-три раза меньше объема среднегодового спроса. Среднегодовой спрос оценивается в 12-15 тыс. тонн.

Сокращение производства икры уже привело к резкому росту цен на нее. "Дальнейшее развитие ценовой динамики будет зависеть от реакции потребителей на новый уровень розничных цен в предстоящий пиковый период спроса", - считают в союзе.

При этом в организации отметили, что аналогичная ситуация сложилась и в других "лососевых" странах, в первую очередь в США и Японии.

Рыбный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи увеличилось до 28

Один человек погиб, двое ранены после атаки БПЛА на Воронежскую область

Минобороны РФ заявило об ударе по двум судам, буксиру в районе Одессы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов