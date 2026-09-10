Рыбный союз допустил снижение производства красной икры в РФ в 2026 г. в 3 раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ в 2026 году из-за слабой лососевой путины может снизиться до 4 тыс. тонн с 12 тыс. тонн в 2025 году, прогнозирует Рыбный союз.

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, к 9 сентября российский вылов дальневосточных лососевых (горбуша, кета, нерка, кижуч, сима, чавыча) по сравнению с аналогичной датой прошлого года сократился более чем в три раза, до 94,4 тыс. тонн.

"При среднем выходе икры около 4% от объема вылова дальневосточных лососевых с учетом фактического развития путины можно ожидать, что производство лососевой икры в 2026 году не превысит 4 тыс. тонн", - прогнозируют в союзе.

Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии текущего года и в первом полугодии будущего, даже с учетом остатков от путины прошлого, более успешного, года, будет в два-три раза меньше объема среднегодового спроса. Среднегодовой спрос оценивается в 12-15 тыс. тонн.

Сокращение производства икры уже привело к резкому росту цен на нее. "Дальнейшее развитие ценовой динамики будет зависеть от реакции потребителей на новый уровень розничных цен в предстоящий пиковый период спроса", - считают в союзе.

При этом в организации отметили, что аналогичная ситуация сложилась и в других "лососевых" странах, в первую очередь в США и Японии.