Поиск

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 15

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, число погибших выросло до 15 человек, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России в четверг.

"Сегодня спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поиски еще двоих альпинистов продолжатся завтра с раннего утра", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги временно приостановлены из-за погодных условий.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

Ранее сообщалось о 14 погибших, неизвестной оставалась судьба трех человек.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.

МЧС России Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

 Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи увеличилось до 28
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11663 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3695 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов