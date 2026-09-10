Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 15

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, число погибших выросло до 15 человек, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России в четверг.

"Сегодня спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поиски еще двоих альпинистов продолжатся завтра с раннего утра", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги временно приостановлены из-за погодных условий.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

Ранее сообщалось о 14 погибших, неизвестной оставалась судьба трех человек.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.