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Открытое горение вторсырья в Астрахани ликвидировано

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Ленинском районе Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"8:40 (7:40 мск - ИФ) ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось, в субботу в Астрахани произошло возгорание вторсырья, а также экскаватора по адресу Рыбинская 8. На месте пожара был развернут оперативный штаб.

Ночью пожар был локализован на площади 700 кв. метров, перехода огня на административное здание удалось не допустить.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС России. Пострадавших нет.

МЧС России Астрахань
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