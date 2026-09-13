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Дело о теракте возбуждено в связи с атаками на гражданские объекты в Татарстане

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск (Татарстан), сообщает СКР.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на город Нижнекамск Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что ночью 13 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам Нижнекамска. В результате произошедшего погибли два человека, также есть пострадавшие среди мирных жителей. Зафиксированы повреждения в жилом секторе.

"Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - отмечается в сообщении.

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.

Нижнекамск Татарстан СКР
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