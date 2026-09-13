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Путин призвал участников Международного фестиваля молодежи менять мир к лучшему

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.

"Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления - давайте вместе менять мир", - приводятся слова Путина на сайте Кремля в воскресенье.

В РоссииМеждународный фестиваль молодежи официально стартовал в ЕкатеринбургеМеждународный фестиваль молодежи официально стартовал в ЕкатеринбургеЧитать подробнее

Путин подчеркнул, что первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов произошли именно на Урале. "Где, как не здесь - в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, - молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего", - отметил президент.

"Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир", - сказал Путин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Международный фестиваль молодежи официально начался в Екатеринбурге.

Владимир Путин Екатеринбург Международный фестиваль молодежи
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