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МИД РФ назвал шагом по подрыву ядерной безопасности атаку БПЛА учебного центра ЗАЭС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Атака с украинской стороны беспилотниками учебно-тренировочного центра ЗАЭС 12 сентября является шагом по подрыву ядерной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"12 сентября Украина целенаправленно осуществила серию ударов с применением БПЛА по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, в котором проходит обучение персонала. Расцениваем атаку на этот объект, который напрямую связан с подготовкой специалистов-атомщиков, как ещё один шаг, направленный на подрыв ядерной безопасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с продолжающимися украинскими нападениями в отношении Запорожской АЭС.

Представитель МИД отметила, что "наряду с этим продолжаются удары ВСУ по инфраструктуре и жилому фонду Энергодара с целью воздействия на психологическое состояние персонала ЗАЭС".

"Россия с трибуны МАГАТЭ решительно осудила данные безрассудные шаги Украины. Регулярно распространяем в Агентстве материалы о реальном положении дел на данной российской станции", - указала она.

Кроме того, Москва "рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэля Гросси дадут однозначную оценку случившемуся", добавила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова ЗАЭС Энергодар Украина
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