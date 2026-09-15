Поиск

Памфилова поручила увеличить на 20% число мест в центрах общественного наблюдения

Речь идет о рабочих местах с доступу к порталу видеотрансляции с избирательных участков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила перед выборами в Госдуму увеличить на 20% число автоматизированных рабочих мест в центрах общественного наблюдения с доступом к порталу видеотрансляции с избирательных участков в дни голосования.

"Я прошу для того, чтобы хватило точек доступа всем желающим (...) во взаимодействии с общественными палатами субъектов РФ и нашим "Ростелекомом" на региональном уровне проработать срочно, времени осталось мало, вопрос об увлечении автоматизированных рабочих мест с доступом к порталу видеотрансляции не менее чем на 20%, чтобы довести общее число до 1,5 тысяч", - сказала она.

По ее словам, защищенный доступ к порталу видеотрансляций с избирательных участков в регионах обеспечивается в избирательных комиссиях (в 89 регионах), в территориальных избирательных комиссиях (в 2 814 ТИК), а также в центрах общественного наблюдения во всех 89 регионах и в 164 филиалах на муниципальном уровне.

В этих местах все кандидаты и представители партий могут получить надежный доступ к видеотрансляции с участков, отметила она.

В центрах общественного наблюдения развернуто большое количество компьютеров с доступом к трансляции, каналы связи максимально защищены. Таких автоматизированных рабочих мест сейчас - более 1,2 тысячи. Почти все центры работают в круглосуточном режиме, продолжила глава ЦИК.

В центрах общественного наблюдения возможно не только просматривать видеозаписи, но и разбирать спорные вопросы и добиваться реакции на возможные нарушения.

"Мы в этом максимально заинтересованы, потому что легитимность предстоящих выборов - для нас это самое в избирательной кампании, что может быть", - добавила Памфилова.

Ростелеком Центризбирком ЦИК Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

 В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

Над Ростовской областью уничтожено 30 БПЛА, над Таганрогом сбиты ракеты

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11757 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов