Памфилова поручила увеличить на 20% число мест в центрах общественного наблюдения

Речь идет о рабочих местах с доступу к порталу видеотрансляции с избирательных участков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила перед выборами в Госдуму увеличить на 20% число автоматизированных рабочих мест в центрах общественного наблюдения с доступом к порталу видеотрансляции с избирательных участков в дни голосования.

"Я прошу для того, чтобы хватило точек доступа всем желающим (...) во взаимодействии с общественными палатами субъектов РФ и нашим "Ростелекомом" на региональном уровне проработать срочно, времени осталось мало, вопрос об увлечении автоматизированных рабочих мест с доступом к порталу видеотрансляции не менее чем на 20%, чтобы довести общее число до 1,5 тысяч", - сказала она.

По ее словам, защищенный доступ к порталу видеотрансляций с избирательных участков в регионах обеспечивается в избирательных комиссиях (в 89 регионах), в территориальных избирательных комиссиях (в 2 814 ТИК), а также в центрах общественного наблюдения во всех 89 регионах и в 164 филиалах на муниципальном уровне.

В этих местах все кандидаты и представители партий могут получить надежный доступ к видеотрансляции с участков, отметила она.

В центрах общественного наблюдения развернуто большое количество компьютеров с доступом к трансляции, каналы связи максимально защищены. Таких автоматизированных рабочих мест сейчас - более 1,2 тысячи. Почти все центры работают в круглосуточном режиме, продолжила глава ЦИК.

В центрах общественного наблюдения возможно не только просматривать видеозаписи, но и разбирать спорные вопросы и добиваться реакции на возможные нарушения.

"Мы в этом максимально заинтересованы, потому что легитимность предстоящих выборов - для нас это самое в избирательной кампании, что может быть", - добавила Памфилова.