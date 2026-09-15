В Москве рассчитывают на соблюдение Арменией обязательств по базе в Гюмри

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Москва намерена соблюдать соглашения по российской военной базе в Гюмри и рассчитывает на аналогичные действия со стороны Армении, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Дислоцированная в Гюмри российская военная база является одним из несущих элементов архитектуры безопасности как Армении, так и Южного Кавказа в целом. Тем более, что какая-либо осязаемая альтернатива на данный момент просто не просматривается. Пребывание российского контингента в Армении регулируется соответствующими двусторонними соглашениями. Со своей стороны намерены их соблюдать и рассчитываем, что у официального Еревана аналогичный подход", - сказала она.

По ее словам, Россия также "готова обсуждать перспективы расширения" военного сотрудничества "в рамках предложенной премьер-министром Пашиняном инвентаризации двусторонних связей". "Исходим из того, что традиционная кооперация в этой области между Москвой и Ереваном, а также ритмичная работа общих механизмов, соответствует интересам наших стран", - отметила она.