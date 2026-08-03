В Египте заработала электронная виза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Египте с 1 августа заработала электронная виза (e-Visa), пилотный проект запустили в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 1 августа 2026 года в Египте заработала электронная виза, и система уже принимает первые заявки. Пока электронная виза действует только при въезде через международный аэропорт Каира. Точной даты завершения тестового периода в Каире власти не называют. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах Египта начнется только после того, как система пройдет обкатку в столице", - говорится в сообщении.

В Хургаде пока действует прежний порядок въезда с бумажной визовой маркой. В Шарм-эль-Шейхе туристы могут оформить обычную визу либо бесплатно получить штамп Sinai Only, если планируют провести не более 15 дней на курортах Южного Синая и не выезжать за его пределы.

"Электронная виза в Египет - это QR-код, который приходит туристу на почту или в мобильное приложение. Предъявить код можно в цифровом виде на смартфоне или в распечатке - оба варианта принимаются на паспортном контроле. Сгенерированный QR-код действителен семь дней с момента выдачи", - пояснили в АТОР.

Получить QR-код можно тремя путями: на официальном портале (оформление на английском), в мобильном приложении или в киосках самообслуживания, установленных в терминалах аэропорта Каира для тех, кто оформляет e-Visa по прибытии. Стоимость визы - $36.

"Главный технический нюанс, о котором важно знать заранее: оплата e-Visa в Египет принимается строго картами иностранных банков", - подчеркнули в АТОР.

Как отметили в ассоциации, аккредитованные туркомпании также могут запросить QR-код от имени туриста за 48 часов до прибытия рейса. Туроператор оформит визу и отправит готовый QR-код по электронной почте или в мессенджере.