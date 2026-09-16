Лавров в Екатеринбурге выступит на международном фестивале молодежи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в рамках деловой программы Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге выступит на сессии "Новая архитектура мира: открытый диалог с С .В. Лавровым".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что выступление российского министра будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира.

По ее словам, мероприятие будет включать в себя сессию вопросов и ответов.

Захарова напомнила, что сессия организована МГИМО МИД России совместно с Российским обществом "Знание".

Кроме того, Лавров в среду также выступит на официальной церемонии закрытия фестиваля, что, по словам Захаровой, "тоже будет очень интересно и торжественно".