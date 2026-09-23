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Второй Международный фестиваль молодежи пройдет в 2030 году в Сириусе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Второй Международный фестиваль молодежи пройдет в 2030 году на федеральной территории Сириус, подготовка к нему идет, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

"В 2028 году, в Красноярске, мы проводим следующее мероприятие, это будет Профильный слет молодежи", - добавил он.

Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

"Мы лучшие практики реализовали в Екатеринбурге, ребята узнали о России много нового, были развеяны мифы, и, самое главное, они увезли с собой правду о нашей стране. У нас было более 4 тысяч иностранных участников, причем из одной Америки только 344 участника, 290 - из Европы, 629 - из Африки, по 1 тысяче - из стран Азиатско-Тихоокеанского (региона), Ближнего Востока, более 1 тысячи - из стран ближнего зарубежья. Важно, что те, кто побывал на фестивале, они продолжают рассказывать о нем до сих пор. Мы это видим по публикациям. И особенно ценно, что это искренне делают, в том числе иностранные блогеры, журналисты с многомиллионными аудиториями, суммарное количество публикаций достигло более полумиллиона", - добавил Чернышенко.

Он сообщил, что после после фестиваля 1000 иностранных гостей поехали в другие регионы России, половина из них выступила международными электоральными экспертами на прошедших выборах, и внесла свой вклад в обеспечение их прозрачности и успешности.

Екатеринбург Сириус Дмитрий Чернышенко
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