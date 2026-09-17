Жительница Грайворонского округа ранена в результате атаки FPV-дрона

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Жительница села Гора-Подол Грайворонского округа ранена в результате атаки FPV-дрона, сообщил оперштаб Белгородской области.

Ее доставили в больницу со множественными непроникающими осколочными ранениями.

В том же округе от удара дрона перебита ЛЭП в селе Доброе.

В Шебекине взрывы FPV-дронов повредили остекление квартиры в многоквартирном доме, линию электропередачи и машину.

В селе Доброе Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на территории предприятия - повреждения получили три автомобиля, один из них горел. В селе Маломихайловка дрон ударил по автомобилю, разбил стекла и посек кузов.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от атаки дрона повреждено техническое сооружение на предприятии.

В хуторе Леоновка Валуйского округа при взрыве FPV-дрона загорелась кровля частного дома.

В поселке Ракитное дрон атаковал частный дом - повреждены кровля и окна. В селе Киселево Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме посечена крыша. В селе Лаптевка дрон ударил по предприятию - повреждена кровля складского помещения.