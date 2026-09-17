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Посетителей Валдайского нацпарка предупредили об опасности встречи с медведями

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Валдайский национальный парк призвал туристов и местных жителей строго соблюдать правила безопасности при случайных встречах с медведями.

"В последнее время участились случаи выходов медведей к людям... Встречи с ними могут привести к трагедиям", - отмечается в обращении.

Нацпарк перечислил основные правила поведения на природе, которые должны уменьшить опасность встречи с хищниками. Экологи, в частности, рекомендовали передвигаться группами, шуметь, не оставлять еду.

Как сообщали "Интерфаксу" в региональном управлении охотничьего хозяйства и рыболовства, в августе под новгородским городом Боровичи медведица едва не растерзала охотника, который перед этим ее ранил. Информация о новых случаях нападения медведей на людей в управление не поступала.

Национальный парк создали в Новгородской области в 1990 году для сохранения природы Валдайской возвышенности. Площадь парка составляет около 160 тысяч га. Более 80% территории занимают леса. Парк ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Для путешественников экологи оборудовали Большую валдайскую тропу длиной более 80 км.

Валдай Валдайский нацпарк Новгородская область
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