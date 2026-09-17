Ставку налога на прибыль для производителей мультфильмов снизят до 3%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство снизит до 3% ставку по налогу на прибыль для отечественных организаций, создающих анимационные фильмы, новые нормы начнут действовать с 2027 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать отечественную киноиндустрию, в том числе производство анимационных фильмов - это особый вид кинематографии, мультфильмы с удовольствием смотрят люди всех возрастов. И конечно, прежде всего, наши маленькие зрители. По поручению президента ставка по налогу на прибыль для отечественных организаций, которые производят такие картины будет снижена до 3%", - сказал он на заседании.

Для получения льготы компания должна в течение пяти лет находиться в соответствующем реестре. В 2025 году в реестре было более 70 компаний.

"Новые нормы начнут применяться с 2027 года. Рассчитываем, что такое решение повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов, а в кинотеатрах, на телевидении, на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории", - добавил Мишустин.