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МИД не получил ответы от стран на ноты о безопасном голосовании для граждан РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получила ответ от стран, которым направила дипломатические ноты в связи с необходимостью организации безопасного голосования для граждан РФ за рубежом на парламентских выборах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Буквально сегодня по избирательному участку очередному был нанесен удар дроном. Наши посольства за рубежом просто действительно подвергаются жесточайшему давлению. Мы написали, как вы, наверное, знаете, ноты дипломатические, передали их в соответствующие страны, о необходимости организации безопасного голосования, чтобы наши граждане, которые находятся за рубежом, могли прийти на избирательные участки. Эти страны даже не ответили. Или отделались какими-то отписками", - сказала она журналистам в четверг.

Захарова подчеркнула, что российские посольства "готовы к проведению выборов". "Как вы знаете, досрочные уже состоялись в некоторых точках. Мы понимаем, что все будет проходить в условиях провокаций и попытки сорвать", - отметила она.

МИД РФ Мария Захарова
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