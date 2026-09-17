МИД не получил ответы от стран на ноты о безопасном голосовании для граждан РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия не получила ответ от стран, которым направила дипломатические ноты в связи с необходимостью организации безопасного голосования для граждан РФ за рубежом на парламентских выборах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально сегодня по избирательному участку очередному был нанесен удар дроном. Наши посольства за рубежом просто действительно подвергаются жесточайшему давлению. Мы написали, как вы, наверное, знаете, ноты дипломатические, передали их в соответствующие страны, о необходимости организации безопасного голосования, чтобы наши граждане, которые находятся за рубежом, могли прийти на избирательные участки. Эти страны даже не ответили. Или отделались какими-то отписками", - сказала она журналистам в четверг.

Захарова подчеркнула, что российские посольства "готовы к проведению выборов". "Как вы знаете, досрочные уже состоялись в некоторых точках. Мы понимаем, что все будет проходить в условиях провокаций и попытки сорвать", - отметила она.