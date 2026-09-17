Курский губернатор сообщил о нейтрализации 258 БПЛА за сутки и об одной пострадавшей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области за минувшие сутки были нейтрализованы 258 беспилотников, была раненаа 52-летняя женщина, повреждения получила линия электропередачи, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Пострадала жительница поселка Коренево Кореневского района. В результате атаки сгорели дом и гараж.

В Обоянском районе повреждена ЛЭП и было частично нарушено электроснабжение в Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах (это 53 населенных пункта, или более 13,7 тысячи потребителей). К утру света не было у 1650 потребителей в Беловском районе.

Также подача электроэнергии была нарушена в Железногорском и Дмитриевском районах (143 населенных пункта, свыше 28,6 тысячи потребителей). Электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

В деревне Пасерково Железногорского района посечена входная дверь дома.

В селе Михайловка Рыльского района повреждены два частных дома и автомобиль. В селе Успешное повреждена кровля дома.

Всего с 9 утра 16 сентября до 9 утра 17 сентября, помимо атак БПЛА, было 67 артобстрелов по отселенным районам и 20 случаев сброса взрывных устройств с беспилотников.