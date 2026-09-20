Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО на ряде направлений

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперёд, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - информирует ведомство.

По его данным, за сутки войска группировок "Запад" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, "Южной" - заняли более выгодные рубежи, "Центр" - улучшили тактическое положение.

Подразделения группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Шевченко Днепропетровской области, Дудниково, Новокасьяновка и Общее Запорожской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки свыше 280 военных, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Грушевка, Малеевка, Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Карповка, Лозовое, Маяки, Стародубовка и Яцковка (ДНР).

Тут потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенка, Юрковка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Уничтожены до 40 военных, 21 автомобиль и три станции РЭБ противника, сообщает министерство.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Василевская Пустошь, Высокоивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка и Славянск (ДНР).

Здесь противник потерял за сутки до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Казак", 26 автомобилей и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Веровка, Доброполье, Марьевка, Новогригоровка, Новофедоровка, Новоявленка, Старорайское (ДНР), Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 455 военных, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны РФ.