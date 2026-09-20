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Пожар в торговых павильонах под Анапой ликвидирован

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили пожар в торговых павильонах в селе Витязево под Анапой (Краснодарский край), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в селе Витязево в результате ДТП была повреждена газовая труба с последующим возгоранием торговых павильонов и двухэтажного здания на площади 1,5 тыс. кв. м. На месте пожара работала группировка из более чем 20 единиц техники и 60 специалистов.

Анапа МЧС
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