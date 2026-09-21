В ЯНАО число природных пожаров выросло за выходные в 1,6 раза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе на утро 21 сентября действует 42 природных пожара в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах, сообщил Департамент гражданской защиты региона.

"Общая площадь, пройденная огнем, составляет 6685 гектар, в том числе локализовано 7 пожаров на площади 3081 гектар", - говорится в сообщении.

Пожары тушат 344 человека. За прошедшие сутки они ликвидировали пять пожаров на площади 692 гектара.

По данным департамента, всего за пожароопасный сезон 2026 года на территории округа зафиксированы 990 природных пожаров на площади, пройденной огнем, 806 тыс. 429,4 га.

В минувшую пятницу в ЯНАО действовали 26 природных пожаров на труднодоступных территориях Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Пуровского районов.