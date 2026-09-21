В Кремле заявили, что работают со всеми журналистами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В России не принято ограничивать доступ журналистам для их работы, в Кремле работают со всеми СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о запрете журналистам CNN доступа в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что журналисты CNN, MSNOW и Politico больше не смогут освещать мероприятия в Белом доме. "Я рад сообщить, что с данного момента я лишаю CNN, MSNOW и Politico (...) доступа в Белый дом, потому что они постоянно публикуют ложную информацию", - написал он в соцсети Truth Social.