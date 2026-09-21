Кандидат в Госдуму от "Справедливой России" Бабаков лидирует в своем округе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Справедливой России" Александр Бабаков, вице-спикер Госдумы, лидирует на выборах от Смоленской области по округу №176, судя по онлайн-табло Центризбиркома.

Он набрал 44,06% после обработки 42,81% протоколов. Второе место с результатом 20,54% голосов занимает Сергей Якимов от партии "Единая Россия", у Степана Емельянова от КПРФ - 11,76% голосов.

Смоленская область образует один одномандатный избирательный округ - Смоленский одномандатный округ № 176. От региона будет избран один депутат Госдумы по мажоритарной системе.