Путин планирует встречи с главой ЦИК РФ и с лидерами фракций по итогам выборов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин намерен провести встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, а также с руководителями фракций и депутатами, в Кремле сообщат о них, как только президент определится с форматом проведения этих встреч, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракций, с депутатами. Всё это будет в графике президента, и после того, как глава государства определится уже конкретно с форматами проведения этих встреч, мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидается ли встреча главы государства с главой ЦИК.

Ранее Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с лидерами фракций по итогам прошедших в России выборов.