Песков сказал, что позиция АдГ по отношению к РФ не может не импонировать Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что позиция партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что представители АдГ стремятся к установлению нормальных отношений с РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Я не располагаю такой информацией, но, по крайней мере, как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать".

Представитель Кремля добавил: "Конечно же, для нас выглядят более выигрышными такие заявления, (чем высказывания - ИФ) того же (канцлера ФРГ Фридриха - ИФ) Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес РФ".



