В АдГ готовы обсуждать с США и Россией экономические вопросы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности встретиться как с американской, так и с российской стороной, в том числе для обсуждения экономических вопросов - таких как поставки газа, сообщает Die Welt.

"Мы, конечно же, будем говорить не только с одной стороной, мы будем вести диалог с обеими сторонами", - заявила она, отвечая на вопрос о переговорах партии с Россией, которые могут состояться в следующем году.

Die Welt поясняет, что Вайдель имела в виду обсуждение возможных поставок газа.

Кроме того, по ее словам, в США заинтересованы в том, чтобы совместно с АдГ вести диалог с РФ.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва выступит с предложением о проведении бизнес-форума в 2027 году с участием США и Германии, в частности, АдГ.

Позже, комментируя победу АдГ на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, он заявил, что регион "снова начнет процветать, когда доступный, надежный газ "Северного потока" вернется благодаря совместной работе с АдГ".

В последние месяцы популярность АдГ в Германии заметно растет. В то же время, согласно опросам, правительство страны во главе с Фридрихом Мерцем утратило поддержку существенной части населения.