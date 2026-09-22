В Кремле считают, что санкции должны быть сняты не только с Усманова и Фридмана

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают незаконными санкции, введенные европейскими странами в отношении бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, так и в отношении других российских бизнесменов и граждан, они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы считаем эти санкции незаконными. Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан", - сказал он, когда его попросили прокомментировать предложение ряда европейских стран снять санкции с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, при условии, что продолжают действовать санкции в отношении других российских бизнесменов.