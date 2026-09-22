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В Анапе восстановили газо- и электроснабжение после пожара

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Анапе восстановили подачу газа и электроэнергии после крупного пожара, который произошел в результате ДТП 20 сентября, сообщила глава города Светлана Маслова.

"На Верхней дороге и Пионерском проспекте восстановлены газо- и электроснабжение. В воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой крупный пожар, в результате которого были повреждены инженерные сети. Ремонтно-восстановительные работы были проведены в кратчайшие сроки", - написала она.

Сотрудники "Газпром газораспределение Краснодар" провели подомовой обход, проверив свыше 350 жилых домов, а также порядка 150 коммунально-бытовых и общественных объектов, после чего газ подавали поэтапно. Специалисты "Электросети Кубани" (филиал "Анапаэлектросеть") заменили сгоревшие провода на двух линиях электропередачи по 100 метров каждая и восстановили четыре пролета ЛЭП.

В селе Витязево под Анапой утром 20 сентября в результате ДТП была повреждена газовая труба, произошел крупный пожар, обошлось без пострадавших.

Анапа Газпром газораспределение Краснодар Светлана Маслова
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