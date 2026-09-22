В Белгородской области ранены еще двое мужчин
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В двух округах Белгородской области пострадали люди, сообщил оперштаб региона.
"В поселке Степное Краснояружского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, после чего он переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.
В поселке Красная Яруга при атаке FPV-дрона поврежден трактор.
В селе Грузское Борисовского округа мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы и осколочными ранениями тела он доставлен в Борисовскую ЦРБ.
В селе Артельное Шебекинского округа дрон ударил по коммерческому объекту, там повреждены кровля, остекление и оборудование.
В поселке Октябрьский Белгородского округа от взрыва дрона на территории предприятия в одном из помещений выбиты окна. В хуторе Масычево Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего повреждена машина.
В селе Казначеевка Валуйского округа от атак дронов выбиты окна в частном доме и социальном объекте.