В Белгородской области ранены еще двое мужчин

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В двух округах Белгородской области пострадали люди, сообщил оперштаб региона.

"В поселке Степное Краснояружского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, после чего он переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

В поселке Красная Яруга при атаке FPV-дрона поврежден трактор.

В селе Грузское Борисовского округа мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы и осколочными ранениями тела он доставлен в Борисовскую ЦРБ.

В селе Артельное Шебекинского округа дрон ударил по коммерческому объекту, там повреждены кровля, остекление и оборудование.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от взрыва дрона на территории предприятия в одном из помещений выбиты окна. В хуторе Масычево Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего повреждена машина.

В селе Казначеевка Валуйского округа от атак дронов выбиты окна в частном доме и социальном объекте.