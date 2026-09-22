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В ЦИК не верят в возможность организовать к следующим выборам ДЭГ во всех регионах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во всех регионах России на следующей избирательной кампании на данный момент невозможно, считает член Центризбиркома Павел Андреев. Он сказал об этом на форуме "Диалог о фейках 4.0".

"Нет, на следующей кампании я как-то с трудом себе представляю, что будет 100% покрытие ДЭГ. На сегодняшний момент опыт проведения дистанционного электронного голосования есть в 42 регионах. Мы всегда идем, откликаясь на оценку ситуации в регионе. То есть инициатива, она не наказуема, но она происходит от избирательной комиссии субъекта с точки зрения технологической готовности, общественной готовности принятия дистанционного электронного голосования", - объяснил он.

По его словам, развитие и распространение ДЭГ "будет крайне поэтапным".

"Ну и точно абсолютно не нужно ожидать, что ДЭГ в каком-либо обозримом будущем заменит бумажное голосование, традиционное голосование. Они будут развиваться параллельно. Бумажный бюллетень будет сохранен до тех пор, пока в нем будет видеть потребность избиратель", - подчеркнул Андреев.

ДЭГ Павел Андреев Центризбирком ЦИК
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