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В Иркутской области расширилась зона заражения скота узелковым дерматитом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области режим чрезвычайной ситуации из-за выявления случаев заболевания скота заразным узелковым дерматитом (ЗУД) ввели в Захальском муниципальном образовании Эхирит-Булагатского района, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"Там обнаружено два очага опасного заболевания животных. (...) Один уже локализован, второй очаг будет ликвидирован завтра", - написал Кобзев со ссылкой на данные региональной ветеринарной службы.

Теперь режим ЧС в связи с заболеванием скота ЗУД действует в семи населенных пунктах - деревнях Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Ширяево, селе Хомутово Иркутского муниципального округа и деревне Захал Эхирит-Булагатского района.

"На границах этих населенных пунктов работают ветеринарно-санитарные посты, дежурство несут сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, специалисты службы ветеринарии региона, представители управления Россельхознадзора (...). Все предпринимаемые в регионе меры направлены на недопущение распространения заболевания и восстановление эпизоотического благополучия", - написал Кобзев.

По данным на 22 сентября выплаты за утраченный из-за ЗУД скот из резервного фонда Иркутской области перечислены 55 собственникам животных на общую сумму более 36 млн рублей.

По данным на 21 сентября, от ЗУД в регионе привито 113 933 головы крупного рогатого скота и 30 570 голов мелкого рогатого скота.

Режим ЧС и карантин из-за ЗУД начали вводить в населенных пунктах Иркутской области с 4 сентября. Первые случаи были выявлены в селах Бутырки и Коты Оекского административного округа Иркутского муниципального округа.

Средства на выплаты компенсаций за уничтоженный из-за ЗУД скот выделены из резервного фонда Иркутской области и бюджета Иркутского муниципального округа. За 1 кг живого веса коровы владелец получит 304 рубля: из резервного фонда 224,6 рубля, остальное - доплата муниципалитета. Таким образом, за корову весом 450 кг компенсация составит 136,8 тысячи рублей. За мелкий рогатый скот компенсация из резервного фонда составит 308 рублей за 1 кг, за свиней - 190 рублей за 1 кг, с дополнительной выплатой из муниципального бюджета около 30%. При изъятии поросят до полугода вводится повышающий коэффициент.

Кроме того, каждая семья получает дополнительную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.

Игорь Кобзев Россельхознадзор МВД Эхирит-Булагатский район Иркутская область
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