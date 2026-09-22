В ЛНР в результате последних атак ранены семь человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В результате последних ударов по Луганской народной республике ранены семь человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Белокуракинском муниципальном округе удар был нанесен по автомобилю энергетиков, пострадал работник Новопсковского РЭС.

"Еще один удар в Старобельском муниципальном округе нанесен по грузовому автомобилю фермерского хозяйства, ранение получил водитель", - написал Пасечник.

В Перевальске в результате атаки БПЛА ВСУ по придомовой территории ранен 24-летний мужчина. В Рубежном в результате удара пострадал 71-летний мужчина.

В Кременной беспилотник атаковал открытую местность, пострадал 21-летний парень. В Лисичанске БПЛА ударил в районе магазина, ранены двое мужчин.

За сутки под удары дронов также попали дома, автомобили, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Кременском, Новоайдарском, Сватовском, Троицком муниципальных округах ЛНР, а также в Брянке, Первомайске, Лисичанске, Старобельске, Рубежном и Северодонецке.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено свыше 100 воздушных целей", - сообщил Пасечник.