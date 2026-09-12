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Четыре человека ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ за сутки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали десять муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Северодонецке ВФУ ударили по легковому автомобилю в районе супермаркета, пострадал пожилой мужчина. На автодороге Старобельск - Марковка вражеский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, ранен 67-летний мужчина", - написал он в своем канале в Мах.

Пасечник также сообщил, что на автодороге Красный Луч - Лутугино ВСУ атаковали гражданский грузовой автомобиль, ранения получили водитель и экспедитор.

"Всего за сутки под вражеским огнем 10 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданские и коммунальные объекты инфраструктуры. Еще в трех муниципалитетах в результате ударов и падения обломков БПЛА возникали возгорания. МЧС и другие оперативные службы незамедлительно реагируют и ликвидируют последствия ... Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики было уничтожено порядка 130 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.

ЛНР Леонид Пасечник
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