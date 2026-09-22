Доступ к пляжам Сочи ограничили из-за угрозы появления безэкипажных катеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Из-за угрозы применения безэкипажных катеров власти Сочи временно ограничили доступ к пляжам, где по вечерам проводятся развлекательные мероприятия, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин во вторник.

"В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, на берегу осуществляется речевое оповещение. Прошу жителей и гостей курорта принять меры предосторожности", - написал Прошунин в своем канале в Max.