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Движение поездов восстановили в Ростовской области после схода вагонов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов полностью восстановлено в районе схода грузовых вагонов на перегоне Двойная-Ельмут Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает СКЖД в канале в Max во вторник.

"22 сентября в 20 часов 05 минут железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.

В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.

В сообщении отмечается, что РЖД предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.

Отмечается, что в восстановительных работах было задействовано около 500 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника. На поврежденном участке убрали сошедшие вагоны, восстановили работу контактной сети, а также уложили 300 метров нового железнодорожного полотна. Для координации работ по ликвидации последствий схода в РЖД действовал оперативный штаб.

Как сообщалось, 20 сентября в 13:26 на перегоне Двойная-Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

Власти Орловского района Ростовской области ввели режим ЧС в районе аварии. По уточненной информации, с ж/д-полотна сошли 27 вагонов, из них 25 опрокинуты, 43 неповрежденных вагона отбуксированы маневровым поездом на станцию Двойная.

Движение поездов по одному пути на перегоне было открыто 21 сентября в 21:19 мск.

Ростовская область
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