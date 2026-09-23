Мособлсуд утвердил арест трех топ-менеджеров "ЕвроТранса"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Московский областной суд признал законным арест заместителей председателя совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Николая Дорошенко и Сергея Алексеенкова, а также члена совета директоров компании Олега Алексеенкова, обвиняемых в хищении топлива для подмосковной полиции. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Ранее их арестовал Лобненский суд Подмосковья. Защита просила Мособлсуд смягчить им меру пресечения, суд не нашел для этого оснований.

По данным Дорошенко и Олегу Алексеенкову вменяется три эпизода особо крупной растраты (ст.160 УК) и один эпизод мошенничества (ч.4 ст.159 УК). Сергею Алексеенкову вменяется по одному эпизоду совершения данных преступлений.

Мещанский суд Москвы ранее в сентябре арестовал председателя совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Игоря Мартышова по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Также были арестованы три топ-менеджера "ЕвроТранса", бывший замначальника подмосковной полиции - генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина. Все три офицера были уволены из органов внутренних дел.

23 сентября Мосгорсуд перевел Малькова, Суярова и Левину под домашний арест.

Мартышов, судя по базе данных Мосгорсуда, апелляцию на арест не подавал.

Мартышов является мажоритарным акционером "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв.м каждый.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывает финансовые трудности с обслуживанием своего публичного долга. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей.