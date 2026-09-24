Поиск

В Красноярском крае у села застрелили еще одного медведя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае инспекторы ДПС застрелили медведя возле реки Кан в Ирбейско-Саянском округе, сообщило ГУ МВД по региону.

Медведь плыл по реке Кан, направляясь к центру села Ирбейское, где в тот момент находилось большое скопление людей.

"Оценив ситуацию, сотрудники полиции приняли решение обезвредить животное, произведя два прицельных выстрела", - говорится в сообщении.

В связи с участившимися выходами медведей к населенным пунктам и водоемам полицейские совместно с другими службами усилили патрулирование населенных пунктов, особенно вблизи лесных массивов и рек.

По факту гибели людей в регионе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

МВД ДПС Ирбейское Ирбейско-Саянский округ Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

В Динском районе Кубани потушили пожар на предприятии

Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Ростовской области

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября

ЦБ не видит на макроэкономическом уровне аномалий в росте наличных в обращении

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов