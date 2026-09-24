В Красноярском крае у села застрелили еще одного медведя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае инспекторы ДПС застрелили медведя возле реки Кан в Ирбейско-Саянском округе, сообщило ГУ МВД по региону.

Медведь плыл по реке Кан, направляясь к центру села Ирбейское, где в тот момент находилось большое скопление людей.

"Оценив ситуацию, сотрудники полиции приняли решение обезвредить животное, произведя два прицельных выстрела", - говорится в сообщении.

В связи с участившимися выходами медведей к населенным пунктам и водоемам полицейские совместно с другими службами усилили патрулирование населенных пунктов, особенно вблизи лесных массивов и рек.

По факту гибели людей в регионе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).