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Защита акционеров "Эфко" обжалует продление их ареста

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Продление ареста акционеров компании "Эфко" - председателя совета директоров Валерия Кустова, генерального директора Евгения Ляшенко и директора по стратегическому развитию Владислава Романцева - будет обжаловано, сообщила компания со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро "Феоктистов и партнеры" Вячеслава Феоктистова.

"Мы с этим решением не согласны и будем его обжаловать, - сказал он. - Со своей стороны продолжаем считать, что наши подзащитные не должны находиться в СИЗО на время расследования. Они не скрывались, участвовали в следственных действиях и заинтересованы в том, чтобы все обстоятельства дела были установлены".

По его словам, продление ареста само по себе ничего не говорит о виновности. "Это лишь решение о мере пресечения на период расследования. Мы рассчитываем, что доводы защиты и представленные материалы будут в полном объеме рассмотрены, а обстоятельства дела получат объективную оценку", - сказал Феоктистов.

Компания также сообщает, что поддерживает своих руководителей "и будет продолжать делать все необходимое для защиты их прав и законных интересов".

Мещанский суд Москвы 23 сентября по ходатайству следствия продлил арест топ-менеджеров компании до конца января 2027 года. Такое же решение принято и в отношении замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллы Половчени. Все они были задержаны в конце июля и отправлены под стражу.

Суд также отказал в освобождении Кустова под залог в 300 млн рублей.

Как говорили ранее "Интерфаксу" в правоохранительных органах, претензии следствия связаны с хищением денег, выделенных государством для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов. Ущерб по делу превышает 10 млрд рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК), а также в растрате (ст. 160 УК). Наказание по такому обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Ранее компания заявляла, что все направления деятельности, включая производство, логистику, коммерцию, продолжают работу в штатном режиме, поставки осуществляются своевременно и в полном объеме.

"Эфко" - российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Компания является крупнейшим российский производителем спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Валерий Кустов занимает 144 место в списке российских миллиардеров Forbes.

Мещанский суд Эфко Минпромторг Валерий Кустов Вячеслав Феоктистов Евгений Ляшенко
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