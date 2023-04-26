Горсовет Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет депутатов города Новосибирска на сессии в среду одобрил в двух чтениях изменения в устав города, предусматривающие отмену прямых выборов главы муниципалитета, передал корреспондент "Интерфакса".

За это решение проголосовало 38 из 50 депутатов, против - шесть в первом чтении и пять - во втором.

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал.

Поправки внесены в часть 2 устава города, в соответствии с принятым ранее законом региона, мэр Новосибирска избирается советом депутатов города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

Решение горсовета об избрании мэра принимается на сессии большинством голосов от установленного числа депутатов тайным голосованием, порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра также устанавливает горсовет.

Кроме того, горсовет внес поправку в устав города, в соответствии с которой полномочия депутата горсовета прекращаются досрочно в случае его отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях горсовета в течение шести месяцев подряд.

В феврале 2023 года депутаты законодательного собрания Новосибирской области на сессии приняли во втором окончательном чтении законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово.

Закон начнет действовать после окончания срока полномочий действующих мэров Новосибирска Анатолия Локтя и наукограда Кольцово Николая Красникова.

16 декабря 2022 года губернатор Андрей Травников заявил, что считает возможной отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

В настоящее время мэры Новосибирска и Кольцово избираются прямым голосованием на пять лет. В 2019 году выборы второй раз подряд выиграл лидер новосибирского отделения КПРФ Локоть, набравший 50,25% голосов. Красников, возглавляющий Кольцово с 1991 года, на выборах в 2020 году набрал 86,51% голосов

Прямые выборы глав муниципалитетов - административных центров регионов сохранились в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.