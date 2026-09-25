Занятия в школах и колледжах отменены в Ульяновской области из-за атаки БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Учебные занятия в школах и колледжах отменены в Ульяновской области в пятницу из-за атаки беспилотников, сообщает региональное министерство просвещения и воспитания.

"В связи с массированной атакой БЛПА на Ульяновскую область и в целях обеспечения вашей безопасности принято решение об отмене занятий во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детские сады, которые уже приняли детей, продолжат работу со строгим соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В свою очередь администрация Ульяновска сообщает, что, по предварительной информации, функционирование систем жизнеобеспечения города и снабжения коммунальными ресурсами из-за атаки не нарушено.

В городе временно перекрыто движение по проспекту Нариманова, также изменено движение трамваев.

Глава Ульяновска Александр Болдакин в ближайшее время проведет заседание оперативного штаба.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура в городе.