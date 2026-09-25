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Женщина погибла в результате нападения медведя во дворе дома в Красноярском крае

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жительница села Вознесенка Ирбейско-Саянского округа в Красноярском крае погибла от нападения медведя на приусадебном участке собственного дома, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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По предварительным данным, ранним утром 25 сентября 2026 года 51-летняя женщина вышла из дома на приусадебный участок по улице Центральной и увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными.

"Зверь набросился на женщину. От полученных травм жительница села скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Хищника застрелил сосед погибшей.

По факту гибели женщины проводится процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей в Красноярском крае (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В региональном минприроды прошли обыски. Изъяты документы, касающиеся регулирования численности медведей.

Красноярский край
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