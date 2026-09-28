В Беломорском округе Карелии отстрелили трех медведей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Карелии отстрелили трех медведей, на выходы которых в населенные пункты жаловались жители Беломорского округа, сообщила во "ВКонтакте" глава округа Ирина Филиппова.

"В Лехте отстреляны два медведя. В Пушном отстрелян один медведь", - написала она.

У поселка Водников работы по отлову (отстрелу) медведя продолжаются.

Об участившихся случаях выходов медведей в населенные пункты окружная администрация сообщала с мая 2026 года.