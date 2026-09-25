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В Кремле сообщили, что Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в рамках которых концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, о результатах пока говорить преждевременно. Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, которое в настоящий момент отсутствует, но, тем не менее, есть понимание, что это могло бы быть выгодным. И вот такие эвентуальные обсуждения имеют место", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать цели поездки спецпредставителя президента РФ в США и озвучить результаты поездки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитриев в четверг встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По данным источников CNN, стороны обсудили американо-российское сотрудничество и мирное урегулирование конфликта на Украине.


Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков РФПИ США
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