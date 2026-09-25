Кремль пообещал учесть мнение Шохина о критериях передачи зарубежных активов во временное управление

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Мнение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по вопросу критериев передачи зарубежных активов во временное управление будет принято во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И правительство, и администрация президента, и экономический блок, естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, будет ли администрация президента рассматривать предложения Шохина о необходимости критериев, по которым собственность зарубежных лиц передаются в управление, а также критериев выбора управляющих.