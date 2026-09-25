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На Смоленской площади выразили готовность помочь йеменскому урегулированию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Александр Алимов провел встречу с послом Йемена в Москве Ахмедом Аль-Вахейши по его просьбе, на встрече он акцентировал готовность России оказывать активное содействие йеменскому урегулированию, сообщили в МИД.

"Алимов акцентировал готовность России оказывать самое активное содействие йеменскому урегулированию с учетом хороших отношений со всеми вовлеченными в конфликт сторонами", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию в Йемене и в целом на Аравийском полуострове.

"С тревогой отмечена деградация военно- политической и, как следствие, гуманитарной обстановки в Йеменской Республике, где наблюдается очередной всплеск вооруженного насилия", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, стороны акцентировали "необходимость наращивания международных усилий под эгидой ООН для возобновления политико-дипломатического процесса и установления прочного мира и согласия в стране и регионе".

"Подчеркнута важность скорейшего разрешения кризиса вокруг Ирана для стабильности на всем Ближнем Востоке", - сообщил МИД.

Йемен МИД Александр Алимов
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