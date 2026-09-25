Кремль подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в Черном море в комплексе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексное, а не в отдельных сегментах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно. Это требует очень сложных переговоров. Должно быть комплексное решение, о чём мы и говорим", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", обсуждается ли в настоящее время предложения турецкой стороны по обеспечению безопасности в Черном море.

Ранее в Кремле подтвердили, что турецкая сторона выступила с предложением к России и Украине по сокращению ударов в Черном море, президенты РФ и Турции обсуждали эту тему на недавней встрече в Бишкеке.