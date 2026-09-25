Мэр Ялты Павленко сложила полномочия в связи с избранием в Госдуму

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Ялты Янина Павленко сложила полномочия в связи с тем, что была избрана депутатом Госдумы. Она сообщила об этом в мессенджере.

"С сегодняшнего дня в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ мои полномочия как главы администрации прекращены", - написала она.

Обязанности мэра Ялты теперь исполняет первый замглавы администрации Светлана Шевченко.

Павленко руководила администрацией Ялты с декабря 2020 года. До этого была директором крымских винзаводов "Массандра" и "Новый Свет". В Госдуму она была избрана от "Единой России" на голосовании по Керченскому одномандатному округу, территориально включающем и Ялту.

Шевченко, уроженка Бийска, стала первым замглавы администрации Ялты 1 сентября. До этого занимала должность замдиректора по взаимодействию с государственными органами ООО "Мрия Девелопмент", перед этим - была директором АНО "Центр региональных компетенций" и вице-премьером в правительстве Запорожской области.